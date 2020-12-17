В Рязани проверяют жалобу на отказ в выдаче лекарства от коронавируса
Прокуратура Рязанской области начала проверку озвученного на ежегодной пресс-конференции президента сообщения о невыдаче лекарств от коронавируса, заявила пресс-секретарь регионального ведомства Юлия Ромашкина.
«Прокуратура Рязанской области начала проверку о необеспечении лекарствами от коронавируса. Будет найден гражданин, который, возможно, не получил этого лечения, и установлены все обстоятельства», - цитирует ТАСС Ромашкину. По ее словам, регион закупил необходимые препараты от коронавируса, которые должны распределяться по муниципальным образованиям.
Проверку также инициировало следственное управление СК России по региону.
На ежегодной большой пресс-конференции президент России Владимир Путин пообещал разобраться с судьбой выделенных средств на обеспечение лекарствами от коронавируса после того, как житель Рязанской области пожаловался на их отсутствие при лечении на дому.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство продлило выдачу бесплатных лекарств для пациентов с коронавирусом, проходящих лечение на дому, и на эти цели выделяет дополнительно почти 2,8 млрд руб. Перед этим правительство выделило субъектом России около 5 млрд руб. на эти нужды.