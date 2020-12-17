В Рязани проверяют жалобу на отказ в выдаче лекарства от коронавируса

«Прокуратура Рязанской области начала проверку о необеспечении лекарствами от коронавируса. Будет найден гражданин, который, возможно, не получил этого лечения, и установлены все обстоятельства», - цитирует ТАСС Ромашкину. По ее словам, регион закупил необходимые препараты от коронавируса, которые должны распределяться по муниципальным образованиям.