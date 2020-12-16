Росстат включит в мониторинг цен лекарства для больных коронавирусом
Росстат включит в ежемесячный мониторинг цен лекарства, которые используются при лечении больных коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«С 2021 года Росстат начнет ежемесячно отслеживать цены на азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис), витамин Д3. Все эти медикаменты используются при лечении больных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Росстат проводит ежемесячный мониторинг цен на 43 лекарства, 19 из которых входят в список жизненно необходимых и важнейших.
Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Федеральная антимонопольная служба согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на «Фавипиравир», она составляет 100 руб. за таблетку или 5500 руб. за упаковку.
Позже активисты проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» выявили нарушения предельной отпускной цены в 79 аптеках, а также отсутствие лекарств от коронавируса в трети российских аптек.