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Росстат включит в мониторинг цен лекарства для больных коронавирусом

Ведомости

Росстат включит в ежемесячный мониторинг цен лекарства, которые используются при лечении больных коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С 2021 года Росстат начнет ежемесячно отслеживать цены на азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис), витамин Д3. Все эти медикаменты используются при лечении больных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Росстат проводит ежемесячный мониторинг цен на 43 лекарства, 19 из которых входят в список жизненно необходимых и важнейших.

Ранее Минздрав разрешил применение двух препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием «Фавипиравир» в амбулаторных условиях. Федеральная антимонопольная служба согласовала первым двум производителям предельную отпускную цену на «Фавипиравир», она составляет 100 руб. за таблетку или 5500 руб. за упаковку.

Позже активисты проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» выявили нарушения предельной отпускной цены в 79 аптеках, а также отсутствие лекарств от коронавируса в трети российских аптек.

Ранее по теме: В Москве запустят систему контроля наличия лекарств от коронавируса в аптеках

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных