Росстат включит в мониторинг цен лекарства для больных коронавирусом

«С 2021 года Росстат начнет ежемесячно отслеживать цены на азитромицин, цефтриаксон, осельтамивир (номидес), апиксабан (эликвис), витамин Д3. Все эти медикаменты используются при лечении больных коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении. Росстат проводит ежемесячный мониторинг цен на 43 лекарства, 19 из которых входят в список жизненно необходимых и важнейших.