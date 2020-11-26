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В Москве запустят систему контроля наличия лекарств от коронавируса в аптеках

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в ближайшие две недели запустят систему мониторинга за наличием востребованных лекарств от коронавируса. Система будет работать на основе контрольно-кассовой техники, помощь в мониторинге будут оказывать налоговые органы, сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 

«Мы создали систему контроля за наличием такого рода популярных препаратов (от коронавируса — прим. ред.), видим в целом по городу, что они есть. Теперь вместе с налоговой службой выстраиваем контроль кассовых аппаратов, чтобы видеть, контролировать в режиме онлайн наличие этих лекарств в каждой аптеке. Такую систему мы доведем в течение недели — двух, чтобы она работала», — сказал он. 

Он отметил, что дефицита противовирусных лекарств и антибиотиков в Москве нет. «Другой вопрос, что не во всех аптеках — быстро очень скупается населением. Но в принципе в какой-то период времени можно всегда купить лекарства», — добавил столичный градоначальник. 

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил, что потребление лекарств в стране выросло в 15 раз. На этой волне премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать горячую линию для жалоб медработников на нехватку препаратов и средств индивидуальной защиты. Также Мишустин поручил Минпромторгу организовать подобную горячую линию для региональных властей, аптек и оптовых продавцов лекарств.

Ранее по теме: Собянин заявил об отсутствии планов по «закрытию» Москвы из-за коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных