В Москве запустят систему контроля наличия лекарств от коронавируса в аптеках
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице в ближайшие две недели запустят систему мониторинга за наличием востребованных лекарств от коронавируса. Система будет работать на основе контрольно-кассовой техники, помощь в мониторинге будут оказывать налоговые органы, сообщил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы создали систему контроля за наличием такого рода популярных препаратов (от коронавируса — прим. ред.), видим в целом по городу, что они есть. Теперь вместе с налоговой службой выстраиваем контроль кассовых аппаратов, чтобы видеть, контролировать в режиме онлайн наличие этих лекарств в каждой аптеке. Такую систему мы доведем в течение недели — двух, чтобы она работала», — сказал он.
Он отметил, что дефицита противовирусных лекарств и антибиотиков в Москве нет. «Другой вопрос, что не во всех аптеках — быстро очень скупается населением. Но в принципе в какой-то период времени можно всегда купить лекарства», — добавил столичный градоначальник.
Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил, что потребление лекарств в стране выросло в 15 раз. На этой волне премьер-министр Михаил Мишустин поручил создать горячую линию для жалоб медработников на нехватку препаратов и средств индивидуальной защиты. Также Мишустин поручил Минпромторгу организовать подобную горячую линию для региональных властей, аптек и оптовых продавцов лекарств.