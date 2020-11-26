В Москве запустят систему контроля наличия лекарств от коронавируса в аптеках

«Мы создали систему контроля за наличием такого рода популярных препаратов (от коронавируса — прим. ред.), видим в целом по городу, что они есть. Теперь вместе с налоговой службой выстраиваем контроль кассовых аппаратов, чтобы видеть, контролировать в режиме онлайн наличие этих лекарств в каждой аптеке. Такую систему мы доведем в течение недели — двух, чтобы она работала», — сказал он.