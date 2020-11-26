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Собянин заявил об отсутствии планов по «закрытию» Москвы из-за коронавируса

Ведомости

Власти Москвы не планируют «закрывать» город из-за распространения коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». 

«Слухи ходят словно мухи… Мы ориентируемся не на слухи, и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности», — сказал Собянин в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в интернете информацию о возможном «закрытии» Москвы с декабря.

По словам столичного мэра, все предприятия Москвы продолжают работать в плановом режиме.

«Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет», — подчеркнул он.

26 ноября Собянин объявил о продлении до 15 января ограничений из-за коронавируса.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 26 ноября, в Москве за сутки выявили 6 075 новых случаев коноравируса, при этом выздоровели 6 229 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 577 177 случаев заболевания коронавирусом, умерли — 8 603 человек.

Ранее по теме: Собянин продлил ограничения из-за коронавируса до середины января

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных