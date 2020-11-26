Собянин заявил об отсутствии планов по «закрытию» Москвы из-за коронавируса

«Слухи ходят словно мухи… Мы ориентируемся не на слухи, и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности», — сказал Собянин в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в интернете информацию о возможном «закрытии» Москвы с декабря.