Собянин заявил об отсутствии планов по «закрытию» Москвы из-за коронавируса
Власти Москвы не планируют «закрывать» город из-за распространения коронавируса, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Слухи ходят словно мухи… Мы ориентируемся не на слухи, и таких планов нет. Мы ориентируемся на реальную эпидемиологическую ситуацию в городе и принимаем минимально необходимые меры по ограничению тех или иных сфер деятельности», — сказал Собянин в ответ на просьбу прокомментировать появившуюся в интернете информацию о возможном «закрытии» Москвы с декабря.
По словам столичного мэра, все предприятия Москвы продолжают работать в плановом режиме.
«Никаких в ближайшее время планов по закрытию секторов экономики нет», — подчеркнул он.
26 ноября Собянин объявил о продлении до 15 января ограничений из-за коронавируса.
По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией на 26 ноября, в Москве за сутки выявили 6 075 новых случаев коноравируса, при этом выздоровели 6 229 человек. Всего с начала пандемии в столице зафиксировали 577 177 случаев заболевания коронавирусом, умерли — 8 603 человек.