Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до конца 2022 года
Спортивный арбитражный суд утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом, они не будут выступать под российским флагом до 16 декабря 2022 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на решение суда по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению суда, РУСАДА должно выплатить WADA $1,27 млн компенсации судебных расходов, понесенных с января 2019 г.
При этом, как уточняет агентство, данные санкции WADA не помешают Санкт-Петербургу принять чемпионат Европы по футболу и финал Лиги чемпионов.
Очередной допинговый скандал разразился в начале этого года после того, как WADA потребовало от властей России базу данных Московской антидопинговой лаборатории. Отдел расследований WADA выявил, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. Глава отдела Гютер Юнгер рассказывал газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что целостность базы Московской антидопинговой лаборатории изучалась в период с мая по ноябрь 2019 г.
Юнгер рассказал, как именно российская сторона манипулировала данными из базы. Сотрудники WADA определили, что, перед тем как удалить отдельные записи, «всю базу переставляли на одну дату четырьмя годами ранее» (цитата по DW). Отделу удалось восстановить некоторые из утраченных записей, однако в конечном итоге WADA проверит каждый из 298 случаев.
База данных Московской антидопинговой лаборатории была изъята в ходе расследования допингового скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи. 22 января лабораторию отстранили от какой бы то ни было работы с анализами крови, готовящимися для биологических паспортов спортсменов. WADA объявило, что мера носит временный характер, но не уточнило сроки снятия ограничения. С декабря 2019 г. российским спортсменам запретили в течение четырех лет принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны.