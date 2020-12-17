Российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны до конца 2022 года

База данных Московской антидопинговой лаборатории была изъята в ходе расследования допингового скандала на Олимпиаде-2014 в Сочи. 22 января лабораторию отстранили от какой бы то ни было работы с анализами крови, готовящимися для биологических паспортов спортсменов. WADA объявило, что мера носит временный характер, но не уточнило сроки снятия ограничения. С декабря 2019 г. российским спортсменам запретили в течение четырех лет принимать участие в Олимпиадах и чемпионатах мира под флагом страны.