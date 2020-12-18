В Красноярске концертный зал оштрафовали за нарушения на концерте Zivert

«ООО «Гранд холл» назначен штраф 200 тыс. руб. за проведение концерта певицы ZIVERT с нарушением требований по профилактике новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства. «Комсомольская правда — Красноярск» ранее писала, что на концерте многие зрители нарушали социальную дистанцию и были без медицинских масок. В доказательство издание публиковало видео из зала.