В Красноярске концертный зал оштрафовали за нарушения на концерте Zivert
Суд Красноярска оштрафовал концертный зал «Гранд Холл Сибирь» на 200 тыс. руб. за нарушение требований по профилактике коронавируса на концерте певицы Zivert, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. Концерт прошел 4 декабря.
«ООО «Гранд холл» назначен штраф 200 тыс. руб. за проведение концерта певицы ZIVERT с нарушением требований по профилактике новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства. «Комсомольская правда — Красноярск» ранее писала, что на концерте многие зрители нарушали социальную дистанцию и были без медицинских масок. В доказательство издание публиковало видео из зала.
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