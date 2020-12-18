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В Красноярске концертный зал оштрафовали за нарушения на концерте Zivert

Ведомости

Суд Красноярска оштрафовал концертный зал «Гранд Холл Сибирь» на 200 тыс. руб. за нарушение требований по профилактике коронавируса на концерте певицы Zivert, сообщило региональное управление Роспотребнадзора в Telegram-канале. Концерт прошел 4 декабря. 

«ООО «Гранд холл» назначен штраф 200 тыс. руб. за проведение концерта певицы ZIVERT с нарушением требований по профилактике новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении ведомства. «Комсомольская правда — Красноярск» ранее писала, что на концерте многие зрители нарушали социальную дистанцию и были без медицинских масок. В доказательство издание публиковало видео из зала.

Ранее Невский районный суд Петербурга оштрафовал ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где проходили два концерта Басты 27 и 28 ноября. На несоблюдение мер безопасности на концертах жаловались пользователи соцсетей. После проверки Роспотребнадзора Ледовый дворец закрыли. Штраф составил 480 тыс. руб. 

В Москве управление Роспотребнадзора опечатало Adrenaline Stadium из-за нарушений санитарных требований на концерте группы «Кипелов», который прошел 4 декабря. 

Ранее по теме: Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium в Москве после концерта группы «Кипелов»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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