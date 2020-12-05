Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium в Москве после концерта группы «Кипелов»
Московское управление Роспотребнадзора опечатало клуб Adrenaline Stadium из-за нарушений санитарных требований на концерте группы «Кипелов», сообщается на сайте ведомства.
В ведомстве пояснили, что в ходе концерта группы 4 декабря администрация клуба не обеспечила должный контроль за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями.
Управление Роспотребнадзора возбудило дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 500 000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток.
В администрации Adrenaline Stadium рассказали РБК, что в настоящий момент площадка клуба не опечатана.
Ранее Невский районный суд Петербурга оштрафовал ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где проходили концерты Басты. На несоблюдение мер безопасности на концертах жаловались пользователи соцсетей.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга проверил фотографии и не нашел нарушений, но затем решил провести повторную проверку. Затем глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу проверить все обстоятельства проведения концерта Басты и принять необходимые решения. После проверки Ледовый дворец закрыли. Штраф составил 480 000 руб.