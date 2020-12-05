Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium в Москве после концерта группы «Кипелов»

Комитет по культуре Санкт-Петербурга проверил фотографии и не нашел нарушений, но затем решил провести повторную проверку. Затем глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу проверить все обстоятельства проведения концерта Басты и принять необходимые решения. После проверки Ледовый дворец закрыли. Штраф составил 480 000 руб.