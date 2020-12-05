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Роспотребнадзор опечатал Adrenaline Stadium в Москве после концерта группы «Кипелов»

Ведомости

Московское управление Роспотребнадзора опечатало клуб Adrenaline Stadium из-за нарушений санитарных требований на концерте группы «Кипелов», сообщается на сайте ведомства.

В ведомстве пояснили, что в ходе концерта группы 4 декабря администрация клуба не обеспечила должный контроль за соблюдением норм социального дистанцирования и масочно-перчаточного режима посетителями.

Управление Роспотребнадзора возбудило дело по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, предусматривающей штраф до 500 000 руб. или приостановление деятельности до 90 суток.

В администрации Adrenaline Stadium рассказали РБК, что в настоящий момент площадка клуба не опечатана.

Ранее Невский районный суд Петербурга оштрафовал ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где проходили концерты Басты. На несоблюдение мер безопасности на концертах жаловались пользователи соцсетей.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга проверил фотографии и не нашел нарушений, но затем решил провести повторную проверку. Затем глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу проверить все обстоятельства проведения концерта Басты и принять необходимые решения. После проверки Ледовый дворец закрыли. Штраф составил 480 000 руб.

Ранее по теме: Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали после двух концертов Басты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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