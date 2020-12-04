Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали после двух концертов Басты

Вскоре администрация Петербурга объявила, что работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Кроме того, в новогоднюю ночь в городе не будет работать метро.