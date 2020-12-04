Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали после двух концертов Басты
Невский районный суд Петербурга оштрафовал ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где проходили концерты Басты. Штраф составил 480 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Концерты Басты прошли 27 и 28 ноября, на них пришли около 13 тыс. человек. На несоблюдение мер безопасности на концертах жаловались пользователи соцсетей. Однако организаторы заявляли, что они соблюли меры предосторожности и построили сидячий партер, на входе измеряли температуру и просили зрителей не снимать маски.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга проверил фотографии и не нашел нарушений, но затем решил провести повторную проверку. Затем глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу проверить все обстоятельства проведения концерта Басты и принять необходимые решения. После проверки Ледовый дворец закрыли.
Вскоре администрация Петербурга объявила, что работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Кроме того, в новогоднюю ночь в городе не будет работать метро.