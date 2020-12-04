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Ледовый дворец в Петербурге оштрафовали после двух концертов Басты

Ведомости

Невский районный суд Петербурга оштрафовал ОАО «Дворец спорта» (юрлицо Ледового дворца в Петербурге), где проходили концерты Басты. Штраф составил 480 тыс. рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

Концерты Басты прошли 27 и 28 ноября, на них пришли около 13 тыс. человек. На несоблюдение мер безопасности на концертах жаловались пользователи соцсетей. Однако организаторы заявляли, что они соблюли меры предосторожности и построили сидячий партер, на входе измеряли температуру и просили зрителей не снимать маски.

Комитет по культуре Санкт-Петербурга проверил фотографии и не нашел нарушений, но затем решил провести повторную проверку. Затем глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу проверить все обстоятельства проведения концерта Басты и принять необходимые решения. После проверки Ледовый дворец закрыли.

Вскоре администрация Петербурга объявила, что работа всех кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге будет приостановлена с 30 декабря по 3 января. Также в этот период запрещается доступ посетителей в музеи, театры, на выставки и концерты. Кроме того, в новогоднюю ночь в городе не будет работать метро.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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