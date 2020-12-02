Главе питерского комитета по культуре объявили выговор после концерта Басты

Ранее о возможном несоблюдении мер профилактики коронавируса на концерте Басты сообщили некоторые пользователи соцсетей. Как отмечает агентство «РИА Новости», вывод о том, что не соблюдалась социальная дистанция, можно сделать из опубликованных видео с концерта. Организаторы заявили, что они соблюли меры предосторожности и построили сидячий партер, на входе измеряли температуру и просили зрителей не снимать маски.