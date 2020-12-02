Главе питерского комитета по культуре объявили выговор после концерта Басты
Председателю комитета по культуре Санкт-Петербурга Константину Сухенко объявили выговор за «ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции», говорится на сайте администрации города. В сообщении не уточняется, о каком мероприятии идет речь, однако 27 и 28 ноября в городском спорткомплексе прошли концерты рэпера Басты, на которые собралось около 13 тыс. человек.
Ранее о возможном несоблюдении мер профилактики коронавируса на концерте Басты сообщили некоторые пользователи соцсетей. Как отмечает агентство «РИА Новости», вывод о том, что не соблюдалась социальная дистанция, можно сделать из опубликованных видео с концерта. Организаторы заявили, что они соблюли меры предосторожности и построили сидячий партер, на входе измеряли температуру и просили зрителей не снимать маски.
Комитет по культуре Санкт-Петербурга проверил фотографии и не нашел нарушений, но затем решил провести повторную проверку. Затем глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила управлению ведомства по Санкт-Петербургу проверить все обстоятельства проведения концерта Басты и принять необходимые решения. После проверки Ледовый дворец закрыли. Позднее Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении Ледового дворца. Штраф может составить до 500 000 руб.