Ледовому дворцу после концерта Басты грозит штраф до 500 тыс. рублей
Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении Ледового дворца, где прошел концерт рэпера Басты, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.
Сумма штрафа по вменяемому нарушению может составить до 500 тыс. руб., также возможна приостановка деятельности на срок до 90 дней.
«Вменяется ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения")», — сообщили в пресс-службе.
Ранее Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли по предписанию Роспотребнадзора. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 27 и 28 ноября в спорткомплексе прошли концерты рэпера Басты, на которые собралось около 13 тыс. человек.