Ледовому дворцу после концерта Басты грозит штраф до 500 тыс. рублей

Ранее Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли по предписанию Роспотребнадзора. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 27 и 28 ноября в спорткомплексе прошли концерты рэпера Басты, на которые собралось около 13 тыс. человек.