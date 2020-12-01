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Ледовому дворцу после концерта Басты грозит штраф до 500 тыс. рублей

Ведомости

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении Ледового дворца, где прошел концерт рэпера Басты, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Сумма штрафа по вменяемому нарушению может составить до 500 тыс. руб., также возможна приостановка деятельности на срок до 90 дней.

«Вменяется ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения")», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли по предписанию Роспотребнадзора. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 27 и 28 ноября в спорткомплексе прошли концерты рэпера Басты, на которые собралось около 13 тыс. человек.

Ранее по теме: В Санкт-Петербурге после концертов Басты закрыли Ледовый дворец

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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