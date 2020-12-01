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В Санкт-Петербурге после концертов Басты закрыли Ледовый дворец

Ведомости

Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли по предписанию Роспотребнадзора, сообщила глава ведомства Анна Попова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 27 и 28 ноября в спорткомплексе прошли концерты рэпера Басты, на которые собралось около 13 тыс. человек.

Попова не уточнила, о каком конкретно городе она говорила, но рассказала, что на концерт собралось «недопустимо большое количество людей». «Вместе с тем ситуация, которая имела место в одном из городов Российской Федерации в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд», — сказала Попова. 

По ее словам, такие ситуации недопустимы, так как люди могли заразиться коронавирусной инфекцией на концерте и принести его домой или на работу. На Москву и Санкт-Петербург приходится около 40% суточного прироста заболеваемости коронавирусом, отметила Попова.

Ранее о возможном несоблюдении мер профилактики коронавируса на концерте Басты 27 ноября сообщили некоторые пользователи соцсетей. Как отмечает агентство «РИА Новости», вывод о том, что не соблюдалась социальная дистанция, можно сделать из опубликованных видео с концерта. Организаторы заявили, что они соблюли меры предосторожности и построили сидячий партер, на входе измеряли температуру и просили зрителей не снимать маски.

Городской комитет по культуре проверил фотографии и не нашел нарушений, но затем решил провести повторную проверку. Затем Попова поручила управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проверить все обстоятельства проведения концерта Басты и принять необходимые решения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных