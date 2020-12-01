В Санкт-Петербурге после концертов Басты закрыли Ледовый дворец

Попова не уточнила, о каком конкретно городе она говорила, но рассказала, что на концерт собралось «недопустимо большое количество людей». «Вместе с тем ситуация, которая имела место в одном из городов Российской Федерации в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд», — сказала Попова.