В Санкт-Петербурге после концертов Басты закрыли Ледовый дворец
Ледовый дворец в Санкт-Петербурге закрыли по предписанию Роспотребнадзора, сообщила глава ведомства Анна Попова на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 27 и 28 ноября в спорткомплексе прошли концерты рэпера Басты, на которые собралось около 13 тыс. человек.
Попова не уточнила, о каком конкретно городе она говорила, но рассказала, что на концерт собралось «недопустимо большое количество людей». «Вместе с тем ситуация, которая имела место в одном из городов Российской Федерации в прошедшие выходные, когда на концерт собралось очень большое количество, недопустимо большое количество людей, подтвердилась в рамках эпидрасследования. Вынесен протокол о приостановлении действия спортивно-развлекательного центра, материалы переданы в суд», — сказала Попова.
По ее словам, такие ситуации недопустимы, так как люди могли заразиться коронавирусной инфекцией на концерте и принести его домой или на работу. На Москву и Санкт-Петербург приходится около 40% суточного прироста заболеваемости коронавирусом, отметила Попова.
Ранее о возможном несоблюдении мер профилактики коронавируса на концерте Басты 27 ноября сообщили некоторые пользователи соцсетей. Как отмечает агентство «РИА Новости», вывод о том, что не соблюдалась социальная дистанция, можно сделать из опубликованных видео с концерта. Организаторы заявили, что они соблюли меры предосторожности и построили сидячий партер, на входе измеряли температуру и просили зрителей не снимать маски.
Городской комитет по культуре проверил фотографии и не нашел нарушений, но затем решил провести повторную проверку. Затем Попова поручила управлению Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу проверить все обстоятельства проведения концерта Басты и принять необходимые решения.