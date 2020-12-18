В Кремле заявили о готовности ознакомиться с доводами защиты Сафронова

Песков в разговоре с журналистами отметил, что « эти данные предоставлены следствием». «Но хочу обратить ваше внимание, что так или иначе это не имеет существенного отношения к основному вопросу, о котором говорил президент. Период не столь важен, важно — имела ли место передача за деньги секретной информации или не имела. К какому бы периоду это ни относилось, так вот образно говоря, сути это не меняет», — сказал Песков. «Вот об этом в первую очередь и говорит президент. Все остальное — это уже нюансы. Президент как раз говорил, что следствию предстоит доказать эти весьма и весьма серьёзные обвинения», — добавил Песков.