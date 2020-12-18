В Кремле заявили о готовности ознакомиться с доводами защиты Сафронова
Если защита советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, готова предоставить данные для публичного рассмотрения, Кремль готов с этой информацией ознакомиться. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Учитывая, что это не наша функция выслушивать защиту, если у защиты есть что-то, что можно, скажем так, опубличить, мы ознакомимся с этой информацией, если она будет опубликована. Но если таковой информации нет, с учётом специфики дела, с учётом режима секретности, то мы не имеем никакого права с ней знакомиться», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, готовы ли в Кремле выслушать защиту Сафронова.
17 декабря президент России Владимир Путин заявил, что арест Сафронова не связан с его журналистской деятельностью. «Связано с достаточно длительным периодом его работы и в рамках помощника или советника Рогозина, когда он и в правительстве работал, и в Роскосмосе работал», — заявил Путин.
Песков в разговоре с журналистами отметил, что « эти данные предоставлены следствием». «Но хочу обратить ваше внимание, что так или иначе это не имеет существенного отношения к основному вопросу, о котором говорил президент. Период не столь важен, важно — имела ли место передача за деньги секретной информации или не имела. К какому бы периоду это ни относилось, так вот образно говоря, сути это не меняет», — сказал Песков. «Вот об этом в первую очередь и говорит президент. Все остальное — это уже нюансы. Президент как раз говорил, что следствию предстоит доказать эти весьма и весьма серьёзные обвинения», — добавил Песков.
После пресс-конференции Путин заверил, что «нет желающих его [Сафронова] преследовать». Вопрос только в том, попадает ли то, «что он сделал», под ту квалификацию, «которая сформулирована». Путин утончил, что Сафронова обвиняют «в передаче секретной информации представителям спецслужб западных стран». Президент при этом заверил, что никакого давления на Рогозина нет: «Он чиновник, сегодня работает, работает хорошо – пусть дальше работает».
Сафронов занял должность советника гендиректора «Роскосмоса» в мае 2020 г., до этого он работал в «Коммерсанте» и «Ведомостях». 7 июля экс-журналиста задержали по обвинению в госизмене.
Сафронова задержали 7 июля сотрудники ФСБ. Следствие считает, что в 2012 г. Сафронова завербовала чешская спецслужба, а в 2017 г. журналист передавал ее представителю информацию о военно-техническом сотрудничестве России с зарубежными странами и данные о российских вооружениях. О какой именно информации идет речь, не сообщается. Сафронов вину не признает. С момента задержания Сафронов находится в СИЗО «Лефортово», срок его ареста был продлен до 7 марта 2021 г. Мосгорсуд оставил решение об аресте в силе 18 декабря.