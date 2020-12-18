В Крыму предложили легализовать гостевые дома

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что отдых в частном секторе небезопасен, в ряде таких объектов наблюдается антисанитария. «Крайне тревожной» тенденцией, по ее словам, является то, что «в безусловном выигрыше оказался так называемый "серый" сегмент отрасли», на который не распространяются требования Роспотребнадзора по выходу из ограничений, связанных с коронавирусом.