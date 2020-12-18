В Крыму предложили легализовать гостевые дома
Минкурортов Крыма предложило легализовать гостевые дома в России, сообщили в пресс-службе министерства.
«Министерство курортов и туризма Крыма проводит работу по легализации малых средств размещения», – говорится в сообщении. Изменения предлагается внести в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в РФ». Минкурортов Крыма ведет эту работу совместно с Алтайским, Краснодарским и Ставропольским краями, а также Санкт-Петербургом при поддержке Ростуризма. Предварительно согласовали проект Минстрой, Минэкономразвития и МЧС.
Так, в законе предполагается закрепить понятие «гостевой дом» – место жительства физических лиц, которое может использоваться для временного проживания туристов.
«В перспективе понятие «гостевой дом» позволит собственникам отдельно стоящих жилых домов иметь регистрацию в этом жилом помещении и вести предпринимательскую деятельность», – объяснил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Министерство устанавливает собственников гостевых домов в Крыму и легальность их деятельности. Сотрудники Минкурортов выявили более 9 тыс. малых объектов размещения, данные о них переданы в Госкомрегистр и ФНС.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что отдых в частном секторе небезопасен, в ряде таких объектов наблюдается антисанитария. «Крайне тревожной» тенденцией, по ее словам, является то, что «в безусловном выигрыше оказался так называемый "серый" сегмент отрасли», на который не распространяются требования Роспотребнадзора по выходу из ограничений, связанных с коронавирусом.