Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер после заражения коронавирусом

Шурчанову было 73 года, он первый председатель Госсовета Чувашии (1993-1998 гг.), с 1997 г. — член президиума ЦК КПРФ, неоднократно избирался в Госдуму (в 1999, 2007, 2011 и 2016 гг., в последний раз от региональной группы, выключающей Чувашию). В КПРФ Шурчанов с 2005 по 2009 г. руководил газетой «Правда, с апреля 2009 по февраль 2013 г, был секретарем ЦК по вопросам формирования депутатской вертикали.