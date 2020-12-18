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Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер после заражения коронавирусом

Ему было 73 года
Максим Иванов
ТАСС

Валентин Шурчанов, депутат Госдумы от КПРФ, умер сегодня от COVID-19, заявил «Ведомостям» источник в руководстве партии.

Об этом депутатам фракции и его аппарату сообщило днём руководство КПРФ, подтвердили «Ведомостям» два депутата фракции. «Причина смерти — коронавирус, он умер в третьем часу дня»,- сообщил источник в партии.

Шурчанову было 73 года, он первый председатель Госсовета Чувашии (1993-1998 гг.), с 1997 г. — член президиума ЦК КПРФ, неоднократно избирался в Госдуму (в 1999, 2007, 2011 и 2016 гг., в последний раз от региональной группы, выключающей Чувашию). В КПРФ Шурчанов с 2005 по 2009 г. руководил газетой «Правда, с апреля 2009 по февраль 2013 г, был секретарем ЦК по вопросам формирования депутатской вертикали.

Как сообщали «Ведомости», это не первый депутат, умерший от коронавируса. Ранее скончался Ваха Агаев, который в 2016 г. избрался в федеральной части списка КПРФ, его мандат после этого был передан беспартийному Вадиму Кумину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных