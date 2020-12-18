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Песков опроверг сообщения о «бункере Путина»

Ведомости

У президента России Владимира Путина нет никакого бункера, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Радио «Комсомольская правда».

«Это те самые анонимы, которым главное что-то нехорошее говорить, придумывают какие-то небылицы. Никаких бункеров нет. Такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере. Это полная ерунда», — сказал Песков.

Песков уже не первый раз опровергает слухи о бункере президента. Неделю назад он сообщил, что Путин, как и до пандемии, живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево. Он также периодически приезжает в Кремль и ездит в командировки. По словам пресс-секретаря, в резиденции также проживают врачи и эпидемиологи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных