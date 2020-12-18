Песков опроверг сообщения о «бункере Путина»
У президента России Владимира Путина нет никакого бункера, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире Радио «Комсомольская правда».
«Это те самые анонимы, которым главное что-то нехорошее говорить, придумывают какие-то небылицы. Никаких бункеров нет. Такой активный глава государства, как Путин, не может сидеть ни в каком бункере. Это полная ерунда», — сказал Песков.
Песков уже не первый раз опровергает слухи о бункере президента. Неделю назад он сообщил, что Путин, как и до пандемии, живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево. Он также периодически приезжает в Кремль и ездит в командировки. По словам пресс-секретаря, в резиденции также проживают врачи и эпидемиологи.