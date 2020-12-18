Песков опроверг сообщения о «бункере Путина»

Песков уже не первый раз опровергает слухи о бункере президента. Неделю назад он сообщил, что Путин, как и до пандемии, живет и работает в своей резиденции в Ново-Огарево. Он также периодически приезжает в Кремль и ездит в командировки. По словам пресс-секретаря, в резиденции также проживают врачи и эпидемиологи.