Занимавшегося делом о перестрелке в «Москва-сити» следователя задержали

Стрельба произошла в ноябре 2017 г в башне «Око» между посетителями и охранниками. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство охранников. РБК тогда сообщал, что инцидент произошел во время празднования дня рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, который правоохранительным органам «известен под кличкой Павлик». Издание сообщало, что поводом для конфликта стал Mercedes одного из гостей, который припарковали у входа в подъезд. Сообщалось, что на месте перестрелки следователи обнаружили и изъяли 15 пистолетных гильз и 8 пуль.