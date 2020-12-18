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Занимавшегося делом о перестрелке в «Москва-сити» следователя задержали

Ведомости

Бывшего следователя управления Следственного комитета по Москве Левона Агаджаняна, занимавшегося делом о перестрелке в башне «Око» «Москва-сити», задержали по обвинению в фальсификации доказательств. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Задержан [бывший следователь столичного главка СК] Левон Агаджанян. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3  ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств), а также трех эпизодов по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности)», — говорится в сообщении.

В СК пояснили, что в ходе расследования Агаджанян сфальсифицировал ряд протоколов и вещественных доказательств «с целью занижения роли привлекаемых фигурантов в совершенном преступлении». «Кроме того, обвиняемый незаконно привлекал к уголовной ответственности трех граждан, в отношении которых в настоящее время преследование прекращено», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Басманного суда «Ведомостям» сообщили, что туда поступили материалы дела «по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Агаджаняна Левона до 17 февраля 2021 года».

Стрельба произошла в ноябре 2017 г в башне «Око» между посетителями и охранниками. Уголовное дело было возбуждено по факту покушения на убийство охранников. РБК тогда сообщал, что инцидент произошел во время празднования дня рождения предпринимателя Дмитрия Павлова, который правоохранительным органам «известен под кличкой Павлик». Издание сообщало, что поводом для конфликта стал Mercedes одного из гостей, который припарковали у входа в подъезд. Сообщалось, что на месте перестрелки следователи обнаружили и изъяли 15 пистолетных гильз и 8 пуль.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных