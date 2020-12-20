Правозащитники сообщили о задержании 84 человек на протестах в Белоруссии
В Белоруссии в ходе протестных акций 20 декабря задержали 84 человека, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».
Подавляющее большинство людей были задержаны в Минске, однако есть задержанные в Гродно, Витебске, Смиловичах и др.
В ходе протестных акций в Минске и других городах Белоруссии в воскресенье, 13 декабря, были задержаны 285 человек, сообщал центр «Весна».
По информации ГУВД Мингорисполкома, 20 декабря в Минске были задержаны около 100 протестующих.
Ранее сегодня сообщалось о сосредоточении силовиков и спецтехники в районе площади Государственного Флага, на улице Саперов и у стелы на проспекте Победителей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.
Последняя утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы, и инициировала создание Координационного совета оппозиции, который якобы должен стать временным органом власти в стране до проведения выборов с допуском всех кандидатов и международных наблюдателей. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран.