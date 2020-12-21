Минтруд предложил давать выплаты на детей 3-7 лет семьям с опекой
Министерство труда и соцзащиты предложило выплачивать ежемесячные пособия на детей 3-7 лет включительно, находящихся под опекой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. Согласно правилам, пособие могут получать родители и законные представители детей.
«По действующим правилам, на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет, введенное с этого года. Это связано с тем, что по букве закона они считаются находящимися на полном государственном обеспечении и соответственно не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости», — пояснили в пресс-службе.
В правила предоставления выплат будут внесены изменения, и дети, взятые под опеку, будут учитываться в составе семьи при назначении пособия. Сейчас проект постановления проходит межведомственное согласование, рассказали в министерстве. В 2021 г. на выплаты на детей 3-7 лет будет выделено 276 млрд руб.
Пособия на детей 3-7 лет могут получить семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. В среднем по России размер пособия составляет 5,5 тыс. руб.
В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 г. размер пособия увеличится до 100% прожиточного минимума ребенка для семей, в которых подушевой доход ниже прожиточного минимума.