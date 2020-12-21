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Минтруд предложил давать выплаты на детей 3-7 лет семьям с опекой

Ведомости

Министерство труда и соцзащиты предложило выплачивать ежемесячные пособия на детей 3-7 лет включительно, находящихся под опекой, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе министерства. Согласно правилам, пособие могут получать родители и законные представители детей. 

«По действующим правилам, на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет, введенное с этого года. Это связано с тем, что по букве закона они считаются находящимися на полном государственном обеспечении и соответственно не учитываются в составе  семьи при оценке ее нуждаемости», — пояснили в пресс-службе. 

В правила предоставления выплат будут внесены изменения, и дети, взятые под опеку, будут учитываться в составе семьи при назначении пособия. Сейчас проект постановления проходит межведомственное согласование, рассказали в министерстве. В 2021 г. на выплаты на детей 3-7 лет будет выделено 276 млрд руб.

Пособия на детей 3-7 лет могут получить семьи, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. Размер пособия составляет 50% от прожиточного минимума ребенка, установленного в регионе. В среднем по России размер пособия составляет 5,5 тыс. руб.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 г. размер пособия увеличится до 100% прожиточного минимума ребенка для семей, в которых подушевой доход ниже прожиточного минимума.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных