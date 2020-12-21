Минтруд предложил давать выплаты на детей 3-7 лет семьям с опекой

«По действующим правилам, на опекаемых детей не платят ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет, введенное с этого года. Это связано с тем, что по букве закона они считаются находящимися на полном государственном обеспечении и соответственно не учитываются в составе семьи при оценке ее нуждаемости», — пояснили в пресс-службе.