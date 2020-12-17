Путин рассказал об увеличении размера детских пособий с 1 января

«Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до 1 ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть вот там через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», — сказал Путин.