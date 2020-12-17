Путин рассказал об увеличении размера детских пособий с 1 января
Пособие на детей 3-7 лет увеличится в два раза — до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе с 1 января 2021 года для семей, в которых подушевой доход не достиг прожиточного минимума (ПМ). Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
«Мы решили проанализировать ситуацию, посмотреть, как это отражается на доходах семьи, и если не все семьи будут дотягивать до 1 ПМ на человека, то с 1 января следующего года, то есть вот там через две недели, мы будем платить уже по одному прожиточному минимуму на каждого ребенка», — сказал Путин.
Также президент напомнил о пособиях на детей от 0 до 1,5 лет и от 1,5 до 3 лет.
Пособие на детей 3-7 лет назначается с 1 января 2020 года. Право на выплату есть у семей, в которых подушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе. В настоящее время размер пособия составляет 50% прожиточного минимума ребенка в регионе — в среднем 5500 руб. в месяц.