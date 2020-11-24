Минэкономразвития предложило отказаться от справок при оформлении детских выплат

Сейчас для получения единовременного пособия при рождении ребенка нужно предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы или учебы, что деньги ранее не выплачивались, и реквизиты счета, куда будут перечислены деньги. Для получения пособия по уходу за ребенком количество документов зависит от возраста ребенка.