Минэкономразвития предложило отказаться от справок при оформлении детских выплат
Министерство экономического развития разработало законопроект, в котором предлагается упростить процедуру оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком и единовременного пособия при рождении ребенка, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.
По данным издания, законопроект предполагает, что родители детей будут предоставлять властям информацию о совместном проживании с ребенком. Затем органы, которые отвечают за назначение выплат, будут сами проверять сведения через запросы в МВД и ЗАГС.
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что россияне с 2017 г. не должны предоставлять справку о составе семьи при оказании госуслуг федеральными органами власти. Новое предложение Минэкономразвития продолжает оптимизацию работы органов власти, отмечается в документе. В пресс-службе министерства «Известиям» сообщили, что принятие законопроекта позволит отказаться от получения справок о составе семьи и выписок из домовых книг.
Сейчас для получения единовременного пособия при рождении ребенка нужно предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы или учебы, что деньги ранее не выплачивались, и реквизиты счета, куда будут перечислены деньги. Для получения пособия по уходу за ребенком количество документов зависит от возраста ребенка.