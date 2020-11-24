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Минэкономразвития предложило отказаться от справок при оформлении детских выплат

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Министерство экономического развития разработало законопроект, в котором предлагается упростить процедуру оформления ежемесячного пособия по уходу за ребенком и единовременного пособия при рождении ребенка, сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ.

По данным издания, законопроект предполагает, что родители детей будут предоставлять властям информацию о совместном проживании с ребенком. Затем органы, которые отвечают за назначение выплат, будут сами проверять сведения через запросы в МВД и ЗАГС. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что россияне с 2017 г. не должны предоставлять справку о составе семьи при оказании госуслуг федеральными органами власти. Новое предложение Минэкономразвития продолжает оптимизацию работы органов власти, отмечается в документе. В пресс-службе министерства «Известиям» сообщили, что принятие законопроекта позволит отказаться от получения справок о составе семьи и выписок из домовых книг.

Сейчас для получения единовременного пособия при рождении ребенка нужно предоставить паспорт, свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, справку с места работы или учебы, что деньги ранее не выплачивались, и реквизиты счета, куда будут перечислены деньги. Для получения пособия по уходу за ребенком количество документов зависит от возраста ребенка. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных