В Москве усилили контроль за соблюдением ограничений из-за COVID-19
Столичный Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением организациями правил профилактики коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
«Управлением Роспотребнадзора по городу Москве усилен контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на объектах», — говорится в сообщении. Особое внимание уделяется местам массового сосредоточения людей, мера вызвана приближением новогодних праздников и ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, объяснили в ведомстве.
В ноябре мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом массовые народные гуляния в столице на Новый год и Рождество отменяются. Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 7797 новых случаев коронавируса, 4798 человек выздоровели, 75 скончались. Всего в столице зарегистрировано более 743 тыс. случаев COVID-19 и 10 469 летальных исходов.