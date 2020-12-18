В Москве в новогоднюю ночь не будут работать парки и катки

«Парки и катки в ночь на 1 января также не будут работать, праздничной программы в таких местах не предусмотрено», — сказал Немерюк. Он отметил, что посетить парки и катки москвичи и гости столицы смогут днем и вечером при условии соблюдения мер по профилактике коронавируса.