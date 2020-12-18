В Москве в новогоднюю ночь не будут работать парки и катки
Московские парки и катки не будут работать в новогоднюю ночь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка.
«Парки и катки в ночь на 1 января также не будут работать, праздничной программы в таких местах не предусмотрено», — сказал Немерюк. Он отметил, что посетить парки и катки москвичи и гости столицы смогут днем и вечером при условии соблюдения мер по профилактике коронавируса.
Немерюк напомнил, что в новогоднюю ночь в Москве запрещены массовые зрелищные мероприятия, также будут закрыты все заведения общественного питания.
В ноябре Собянин заявил, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом массовые народные гуляния в Москве на Новый год и Рождество отменяются. Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных.
Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи. Общественный транспорт Москвы будет работать в новогоднюю ночь, москвичам можно будет гулять по улицам.