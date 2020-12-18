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В Москве в новогоднюю ночь не будут работать парки и катки

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Московские парки и катки не будут работать в новогоднюю ночь, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг города Алексея Немерюка. 

«Парки и катки в ночь на 1 января также не будут работать, праздничной программы в таких местах не предусмотрено», — сказал Немерюк. Он отметил, что посетить парки и катки москвичи и гости столицы смогут днем и вечером при условии соблюдения мер по профилактике коронавируса.

Немерюк напомнил, что в новогоднюю ночь в Москве запрещены массовые зрелищные мероприятия, также будут закрыты все заведения общественного питания. 

В ноябре Собянин заявил, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом массовые народные гуляния в Москве на Новый год и Рождество отменяются. Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. 

Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается. Это ограничение касается и новогодней ночи. Общественный транспорт Москвы будет работать в новогоднюю ночь, москвичам можно будет гулять по улицам.

Ранее по теме: Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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