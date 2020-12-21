Замгубернатора Свердловской области назначили вице-мэром Екатеринбурга

Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источники в мэрии города сообщило, что 21 декабря Высокинский объявит о своем уходе с поста мэра города. По данным издания, исполнять обязанности главы города будет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что решений об освобождении от должности первого замгубернатора области Алексея Орлова пока не принималось.