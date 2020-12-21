Замгубернатора Свердловской области назначили вице-мэром Екатеринбурга
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил Алексея Орлова своим первым заместителем, сообщила пресс-служба городской администрации.
«Александр Высокинский назначил Алексея Орлова первым заместителем Главы Екатеринбурга. Ранее он занимал должность первого заместителя губернатора Свердловской области», — говорится в сообщении. Высокинский представил Орлова на оперативном совещании, отметив, что рассчитывает на «серьезные успехи» своего нового первого заместителя.
Тот, в свою очередь, подчеркнул важность решения текущих и глобальных вопросов городского хозяйства. «Будем работать, трудиться, развивать столицу Урала, ставить для себя амбициозные цели и достигать их», — заверил Орлов.
Ранее издание Ura.ru со ссылкой на источники в мэрии города сообщило, что 21 декабря Высокинский объявит о своем уходе с поста мэра города. По данным издания, исполнять обязанности главы города будет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов. В департаменте информационной политики Свердловской области заявили, что решений об освобождении от должности первого замгубернатора области Алексея Орлова пока не принималось.