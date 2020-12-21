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Более половины врачей в Москве переболели коронавирусом

Ведомости

Более половины московских медиков переболели коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения госнаград группе столичных медицинских работников, отличившихся в борьбе с пандемией коронавируса.

«Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», — сказал Собянин (цитата по ТАСС). 

В ноябре Собянин заявил, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом массовые народные гуляния в столице на Новый год и Рождество отменяются. Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается.  

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 7797 новых случаев коронавируса, 4798 человек выздоровели, 75 скончались. Всего в столице зарегистрировано более 743 тыс. случаев COVID-19 и 10 469 летальных исходов.

Ранее по теме: В России за сутки выявили рекордные 29 350 случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных