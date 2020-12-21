Более половины врачей в Москве переболели коронавирусом
Более половины московских медиков переболели коронавирусом. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения госнаград группе столичных медицинских работников, отличившихся в борьбе с пандемией коронавируса.
«Я не ошибусь, если скажу, что половина всех врачей в Москве либо переболела тяжело, либо бессимптомно, но уже так или иначе столкнулась с этой болезнью», — сказал Собянин (цитата по ТАСС).
В ноябре Собянин заявил, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом массовые народные гуляния в столице на Новый год и Рождество отменяются. Ранее оперштаб Москвы сообщил, что в столице отменяются новогодние елки, однако не прекращается работа ледовых катков, в том числе крупных. Кроме того, в Москве до 15 января кафе и ресторанам запрещается проведение новогодних корпоративов, их работа ночью приостанавливается.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 7797 новых случаев коронавируса, 4798 человек выздоровели, 75 скончались. Всего в столице зарегистрировано более 743 тыс. случаев COVID-19 и 10 469 летальных исходов.