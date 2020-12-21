РФПИ оценил эффективность вакцины «Спутник V» против мутаций коронавируса
Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» эффективна как против новой мутации вируса в Великобритании, так и против других его штаммов, заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».
«Предварительный анализ подтверждает, что "Спутник V" будет эффективен и с этой мутацией, и с другими мутациями», — цитируют Дмитриева «РИА Новости».
Глава РФПИ отметил, что этот вывод основан на дискуссиях с разработчиком вакцины – центром им. Гамалеи. «Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок – это, фактически, белок, который кодирует шип коронавируса, — "Спутник" справлялся с ними очень хорошо и качественно», — рассказал он.
О новом, более заразном штамме коронавируса в Великобритании, стало известно в середине декабря. В Лондоне был введен жесткий карантин, а позже премьер-министр страны Борис Джонсон признал, что этот вариант вируса на 70% заразнее ранее известных. К 20 декабря штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией.
В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса – «Спутник V» центра им. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» научного центра «Вектор». Вакцинация от COVID-19 «Спутником V» началась во всех регионах России.