РФПИ оценил эффективность вакцины «Спутник V» против мутаций коронавируса

Глава РФПИ отметил, что этот вывод основан на дискуссиях с разработчиком вакцины – центром им. Гамалеи. «Мы видели, что предыдущие модификации, то, что называется S-белок – это, фактически, белок, который кодирует шип коронавируса, — "Спутник" справлялся с ними очень хорошо и качественно», — рассказал он.