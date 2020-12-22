Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве

Ведомости

Вводить в Москве дополнительные ограничения из-за коронавируса не планируется, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Началось голосование за «Персону года»

Читатели могут сделать свой выбор до 25 декабря

«Никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем, но в то же время считаю, что никаких послаблений в этой ситуации невозможно, поэтому необходимо их строго соблюдать и администрировать», — сказал Собянин. 

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в столице остается «очень сложной, напряженной». Неделю назад наблюдалось снижение заболеваемости на 12%, а на последней неделе она снова начала расти – на 5%. Продолжается и рост госпитализаций. Несмотря на это, городская система здравоохранения работает стабильно, свободно 30% коек для больных COVID-19.

По словам мэра, записались на вакцинацию от коронавируса 40 тыс. москвичей, уже сделали прививку 25 тыс. В Москве развернуто 70 прививочных пунктов, еще столько же в резерве. Вакцинация проходит стабильно и без очередей.

По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 7237 новых случаев коронавируса, 5003 человека выздоровели, 71 скончался. Всего в городе зарегистрировано более 750 тыс. случаев COVID-19 и 10 540 летальных исходов.

Ранее по теме: Более половины врачей в Москве переболели коронавирусом

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных