Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве

Он отметил, что ситуация с коронавирусом в столице остается «очень сложной, напряженной». Неделю назад наблюдалось снижение заболеваемости на 12%, а на последней неделе она снова начала расти – на 5%. Продолжается и рост госпитализаций. Несмотря на это, городская система здравоохранения работает стабильно, свободно 30% коек для больных COVID-19.