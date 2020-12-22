Собянин заявил об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве
Вводить в Москве дополнительные ограничения из-за коронавируса не планируется, заявил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Никаких дополнительных ограничительных мер мы не планируем, но в то же время считаю, что никаких послаблений в этой ситуации невозможно, поэтому необходимо их строго соблюдать и администрировать», — сказал Собянин.
Он отметил, что ситуация с коронавирусом в столице остается «очень сложной, напряженной». Неделю назад наблюдалось снижение заболеваемости на 12%, а на последней неделе она снова начала расти – на 5%. Продолжается и рост госпитализаций. Несмотря на это, городская система здравоохранения работает стабильно, свободно 30% коек для больных COVID-19.
По словам мэра, записались на вакцинацию от коронавируса 40 тыс. москвичей, уже сделали прививку 25 тыс. В Москве развернуто 70 прививочных пунктов, еще столько же в резерве. Вакцинация проходит стабильно и без очередей.
По данным оперативного штаба, в Москве за последние сутки выявили 7237 новых случаев коронавируса, 5003 человека выздоровели, 71 скончался. Всего в городе зарегистрировано более 750 тыс. случаев COVID-19 и 10 540 летальных исходов.