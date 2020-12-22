Google убрал имя Путина в переводе фразы Thank you, Mr President
Google исправил неточность в переводе фразы Thank you, Mr President, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«Мы еще раз благодарим пользователей, что обратили внимание на неточность перевода. Все было оперативно исправлено», — говорится в сообщении.
Ранее переводчик Google Translate вписал инициалы президента России Владимира Путина в перевод фразы Thank you, Mr President. При вводе в переводчике на английском языке Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент») сервис переводил это как «Спасибо, Владимир Владимирович».
Пользователи интернета обнаружили это спустя несколько часов после большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря.