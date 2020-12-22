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Google убрал имя Путина в переводе фразы Thank you, Mr President

Ведомости

Google исправил неточность в переводе фразы Thank you, Mr President, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

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«Мы еще раз благодарим пользователей, что обратили внимание на неточность перевода. Все было оперативно исправлено», — говорится в сообщении.

Ранее переводчик Google Translate вписал инициалы президента России Владимира Путина в перевод фразы Thank you, Mr President. При вводе в переводчике на английском языке Thank you, Mr President («Спасибо, господин президент») сервис переводил это как «Спасибо, Владимир Владимирович». 

Пользователи интернета обнаружили это спустя несколько часов после большой пресс-конференции Владимира Путина, которая состоялась 17 декабря.

Ранее по теме: Google Translate вписал имя Путина в перевод фразы «Thank you, Mr President»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных