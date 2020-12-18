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Google Translate вписал имя Путина в перевод фразы «Thank you, Mr President»

Ведомости

Переводчик Google Translate вписал инициалы президента России Владимира Путина в перевод популярной фразы «Thank you, Mr President». Так, если ввести в переводчике на английском языке «Thank you, Mr President» («Спасибо, господин президент» — Прим. Ред.), то сервис переведет это как «Спасибо, Владимир Владимирович».

Скриншот с сайта Google Translate

При этом такой перевод актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных же случаях фраза будет переведена дословно.

Как пишет «РИА Новости», пользователи интернета обнаружили данный перевод спустя несколько часов после прошедшей вчера большой пресс-конференции Владимира Путина. 

Пресс-офисе Google в России на запрос «Ведомостей» ответили так: «Работа "Google Переводчика" основывается на изучении примеров перевода в интернете. Некоторые из этих шаблонов могут исказить перевод в нашей системе. Спасибо пользователям, что обратили внимание на данную неточность. Мы работаем над тем, что исправить ее».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных