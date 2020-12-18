Google Translate вписал имя Путина в перевод фразы «Thank you, Mr President»
Переводчик Google Translate вписал инициалы президента России Владимира Путина в перевод популярной фразы «Thank you, Mr President». Так, если ввести в переводчике на английском языке «Thank you, Mr President» («Спасибо, господин президент» — Прим. Ред.), то сервис переведет это как «Спасибо, Владимир Владимирович».
При этом такой перевод актуален только при сохранении заглавных букв и пунктуации. В остальных же случаях фраза будет переведена дословно.
Как пишет «РИА Новости», пользователи интернета обнаружили данный перевод спустя несколько часов после прошедшей вчера большой пресс-конференции Владимира Путина.
Пресс-офисе Google в России на запрос «Ведомостей» ответили так: «Работа "Google Переводчика" основывается на изучении примеров перевода в интернете. Некоторые из этих шаблонов могут исказить перевод в нашей системе. Спасибо пользователям, что обратили внимание на данную неточность. Мы работаем над тем, что исправить ее».