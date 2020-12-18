Google Translate вписал имя Путина в перевод фразы «Thank you, Mr President»

Пресс-офисе Google в России на запрос «Ведомостей» ответили так: «Работа "Google Переводчика" основывается на изучении примеров перевода в интернете. Некоторые из этих шаблонов могут исказить перевод в нашей системе. Спасибо пользователям, что обратили внимание на данную неточность. Мы работаем над тем, что исправить ее».