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Эпидемиологи раскрыли роль человека в появлении нового штамма коронавируса

Ведомости

Новый штамм коронавируса, который был выявлен в Великобритании, мог появиться из-за воздействия препаратов для лечения заболевания, сообщил РБК со ссылкой на профессора Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона в США Анчу Баранову.

«Появление этого штамма — результат наших собственных терапевтических действий по истреблению коронавируса», — рассказала Баранова. По данным первых исследований нового штамма, его эволюция произошла в организме одного человека, который долгое время подвергался подавлению иммунитета.

По ее словам, иммуносупрессирующие препараты, которые используют во время лечения коронавирусной инфекции, способны увеличить срок пребывания вируса в организме, способствуя его мутации. Также потенциально могут привести к мутации коронавируса переливание больному плазмы крови выздоровевшего человека и препараты, влияющие на вирусную полимеразу, такие как «Арепливир» и «Коронавир».

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«Это результат наших действий по спасению жизней людей. Мы все равно будем продолжать спасать жизни людей. А это значит, что такие варианты вируса у нас будут возникать постоянно», — сказала Баранова. По ее мнению, закрывать границы с Великобританией бесполезно, потому что вирус все равно появится в стране. Даже если этого не произойдет, в России могут появиться свои варианты вируса, которые будут «терапевтически селектированы для ухода от действия антител», добавила врач.

О появлении этого штамма власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса. К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств (в том числе и Россия) ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность и утяжеляет ли течение болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных