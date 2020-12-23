Эпидемиологи раскрыли роль человека в появлении нового штамма коронавируса

«Это результат наших действий по спасению жизней людей. Мы все равно будем продолжать спасать жизни людей. А это значит, что такие варианты вируса у нас будут возникать постоянно», — сказала Баранова. По ее мнению, закрывать границы с Великобританией бесполезно, потому что вирус все равно появится в стране. Даже если этого не произойдет, в России могут появиться свои варианты вируса, которые будут «терапевтически селектированы для ухода от действия антител», добавила врач.