Эпидемиологи раскрыли роль человека в появлении нового штамма коронавируса
«Появление этого штамма — результат наших собственных терапевтических действий по истреблению коронавируса», — рассказала Баранова. По данным первых исследований нового штамма, его эволюция произошла в организме одного человека, который долгое время подвергался подавлению иммунитета.
По ее словам, иммуносупрессирующие препараты, которые используют во время лечения коронавирусной инфекции, способны увеличить срок пребывания вируса в организме, способствуя его мутации. Также потенциально могут привести к мутации коронавируса переливание больному плазмы крови выздоровевшего человека и препараты, влияющие на вирусную полимеразу, такие как «Арепливир» и «Коронавир».
«Это результат наших действий по спасению жизней людей. Мы все равно будем продолжать спасать жизни людей. А это значит, что такие варианты вируса у нас будут возникать постоянно», — сказала Баранова. По ее мнению, закрывать границы с Великобританией бесполезно, потому что вирус все равно появится в стране. Даже если этого не произойдет, в России могут появиться свои варианты вируса, которые будут «терапевтически селектированы для ухода от действия антител», добавила врач.
О появлении этого штамма власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса. Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса. К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств (в том числе и Россия) ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность и утяжеляет ли течение болезни.