Попова заявила об отсутствии британского штамма коронавируса в России
Найденные в Великобритании мутации коронавируса в России обнаружены не были. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом.
«Среди исследованных в Российской Федерации (образцов — прим.ред.) при плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании», — сказала Попова.
По ее словам, российские вакцины будут эффективны против новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Роспотребнадзор запросил у британских коллег образец нового варианта коронавируса.
Попова также заявила, что в России на сегодняшний день обнаружено 1 424 мутации коронавируса. По ее словам, ни одна из найденных мутаций не связана с изменением свойств вируса.
Россия с 22 декабря временно приостановила авиасообщение с Великобританией. Это же сделали еще не менее 15 государств в связи с обнаружением в королевстве нового, более заразного штамма коронавируса. В Лондоне был введен жесткий карантин. К 20 декабря новый штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.