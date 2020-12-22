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Попова заявила об отсутствии британского штамма коронавируса в России

Ведомости

Найденные в Великобритании мутации коронавируса в России обнаружены не были. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с коронавирусом. 

«Среди исследованных в Российской Федерации (образцов — прим.ред.) при плотном мониторинге мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании», — сказала Попова.

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По ее словам, российские вакцины будут эффективны против новой мутации коронавируса, обнаруженной в Великобритании. Роспотребнадзор запросил у британских коллег образец нового варианта коронавируса. 

Попова также заявила, что в России на сегодняшний день обнаружено 1 424 мутации коронавируса. По ее словам, ни одна из найденных мутаций не связана с изменением свойств вируса. 

Россия с 22 декабря временно приостановила авиасообщение с Великобританией. Это же сделали еще не менее 15 государств в связи с обнаружением в королевстве нового, более заразного штамма коронавируса. В Лондоне был введен жесткий карантин. К 20 декабря новый штамм зафиксирован в Нидерландах, Дании и Австралии. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных