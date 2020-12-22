ВОЗ заявила об отсутствии данных об осложнениях при новом штамме COVID-19
У ученых нет данных о повышении тяжести заболевания COVID-19 при заражении новым штаммом коронавируса, сообщил руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
«На данный момент нет никаких доказательств того, что существует какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием», — сказал Райан. В ВОЗ отметили, что продолжается работа по изучению роста заразности нового штамма вируса.
О появлении нового штамма COVID-19 власти Великобритании заявили в середине декабря. Тогда же на карантин был закрыт Лондон и его окрестности, где был зафиксирован рост заболеваемости новой мутацией вируса.
Позже премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм на 70% заразнее ранее фиксированных изменений вируса. К 20 декабря штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии. После обнаружения нового штамма коронавируса свыше 15 государств ограничили сообщение с Великобританией. ВОЗ пока не располагают данными, вызывает ли новый штамм коронавируса большую смертность.