Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, согласно которому молодежью будут считаться люди в возрасте от 14 до 35 лет, сообщила пресс-служба думы.
«Фактически предложено закрепить статус молодежи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно», — говорится в сообщении. Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки, указано в пояснительной записке.
Кроме того, закон на федеральном уровне определяет такие понятия, как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика», «молодежные общественные объединения». Сейчас к молодежи принято относить россиян в возрасте от 14 до 30 лет.