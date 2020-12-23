Госдума приняла закон о повышении возраста молодежи до 35 лет

«Фактически предложено закрепить статус молодежи. К ней будут относиться российские граждане в возрасте от 14 до 35 лет включительно», — говорится в сообщении. Увеличение возраста до 35 лет позволит молодым людям воспользоваться мерами государственной поддержки, указано в пояснительной записке.