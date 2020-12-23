Правительство выделит на единый национальный план более 39 трлн рублей
В течение трех лет на реализацию единого национального плана будет выделено 39 трлн руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
«На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 трлн руб., или около 13 трлн руб. в год», — сказал премьер-министр в эфире телеканала «Россия 24». Мишустин отметил, что, для сравнения, ежегодная стоимость всех нацпроектов составляет примерно 2 трлн руб.
По словам премьера, единый план связывает июльский указ президента России Владимира Путина, национальные проекты и госпрограммы. Названные Мишустиным средства предназначены в основном на социальные программы: «прежде всего, на повышение уровня жизни и создание комфортный среды», а также на поддержку экономики.
Президент России Владимир Путин 21 июля 2020 г. подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет, до 2030 г. Главными целями развития страны президент определил сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортную и безопасную среду для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровую трансформацию.
Среди показателей, которые необходимо достигнуть к 2030 г., указаны обеспечение роста численности населения, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г., вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы и другие.