Правительство выделит на единый национальный план более 39 трлн рублей

Президент России Владимир Путин 21 июля 2020 г. подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет, до 2030 г. Главными целями развития страны президент определил сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортную и безопасную среду для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровую трансформацию.