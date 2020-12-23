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Правительство выделит на единый национальный план более 39 трлн рублей

Ведомости

В течение трех лет на реализацию единого национального плана будет выделено 39 трлн руб., заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

«На реализацию единого плана выделяются серьезные ресурсы: в следующие три года — более 39 трлн руб., или около 13 трлн руб. в год», — сказал премьер-министр в эфире телеканала «Россия 24». Мишустин отметил, что, для сравнения, ежегодная стоимость всех нацпроектов составляет примерно 2 трлн руб.

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По словам премьера, единый план связывает июльский указ президента России Владимира Путина, национальные проекты и госпрограммы. Названные Мишустиным средства предназначены в основном на социальные программы: «прежде всего, на повышение уровня жизни и создание комфортный среды», а также на поддержку экономики.

Президент России Владимир Путин 21 июля 2020 г. подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет, до 2030 г. Главными целями развития страны президент определил сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортную и безопасную среду для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, а также цифровую трансформацию.

Среди показателей, которые необходимо достигнуть к 2030 г., указаны обеспечение роста численности населения, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г., вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы и другие.

Ранее по теме: Путин подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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