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Путин подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет

Основными целями он обозначил повышение уровня жизни, успешное предпринимательство и цифровую трансформацию
Артем Гирш
Максим Стулов / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Главными целями развития страны президент определил:

  • сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

  • возможности для самореализации и развития талантов;

  • комфортную и безопасную среду для жизни;

  • достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

  • цифровую трансформацию.

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Сроки их исполнения могут продлить до 2030 года

В указе также определены и показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 г. Среди них, в частности, обеспечение роста численности населения, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г., вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госуправления, обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.

Ранее президент поручил своей администрации подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития до 2030 г., а правительству и Госсовету ‒ на их основе в трехмесячный срок скорректировать нацпроекты. До этого премьер Михаил Мушустин заявил о необходимости завершить корректировку нацпроектов до осени и допустил возможность продления сроков достижения национальных целей до 2030 г.

Поручение подготовить проект указа о целях национального развития Путин дал через две недели после голосования по поправкам к Конституции. Среди принятых поправок есть «обнуление» президентских сроков. Это дает президенту возможность переизбраться на пост президента и занимать его до 2036 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных