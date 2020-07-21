Путин подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет

Путин подписал указ о национальных целях развития страны на 10 летОсновными целями он обозначил повышение уровня жизни, успешное предпринимательство и цифровую трансформацию
Президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях развития России на период до 2030 года». Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Главными целями развития страны президент определил:
сохранение населения, здоровье и благополучие людей;
возможности для самореализации и развития талантов;
комфортную и безопасную среду для жизни;
достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;
цифровую трансформацию.
В указе также определены и показатели, которых необходимо достигнуть к 2030 г. Среди них, в частности, обеспечение роста численности населения, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 г., вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также госуправления, обеспечение темпа роста ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности.
Ранее президент поручил своей администрации подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития до 2030 г., а правительству и Госсовету ‒ на их основе в трехмесячный срок скорректировать нацпроекты. До этого премьер Михаил Мушустин заявил о необходимости завершить корректировку нацпроектов до осени и допустил возможность продления сроков достижения национальных целей до 2030 г.
Поручение подготовить проект указа о целях национального развития Путин дал через две недели после голосования по поправкам к Конституции. Среди принятых поправок есть «обнуление» президентских сроков. Это дает президенту возможность переизбраться на пост президента и занимать его до 2036 г.