Путин подписал указ о национальных целях развития страны на 10 лет

Ранее президент поручил своей администрации подготовить проекты указов по закреплению целей национального развития до 2030 г., а правительству и Госсовету ‒ на их основе в трехмесячный срок скорректировать нацпроекты. До этого премьер Михаил Мушустин заявил о необходимости завершить корректировку нацпроектов до осени и допустил возможность продления сроков достижения национальных целей до 2030 г.



Поручение подготовить проект указа о целях национального развития Путин дал через две недели после голосования по поправкам к Конституции. Среди принятых поправок есть «обнуление» президентских сроков. Это дает президенту возможность переизбраться на пост президента и занимать его до 2036 г.