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Путин призвал расширить горизонт планирования нацпроектов

Сроки их исполнения могут продлить до 2030 года
Артем Гирш
Pavel Golovkin / AP

Президент России Владимир Путин предложил расширить сроки планирования национальных целей и проектов за 2024 г. Об этом он заявил на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент также предложил скорректировать работу по нацпроектам с учетом «реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике». Он подчеркнул необходимость более эффективно распределять возможности государства и маневрировать средствами. «В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, т. е. за 2024 г. И уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», ‒ сказал Путин.

Премьер Михаил Мишустин в свою очередь заявил, что сроки достижения национальных проектов возможно продлить до 2030 г., но скорректировать ключевые параметры этих проектов нужно осенью, к формированию проекта бюджета на ближайшие три года. По словам премьера, работа по достижению обозначенных в мае 2018 г. [речь о майском указе президента о целях и задачах развития страны] целей теперь будет вестись в условиях более жестких бюджетных ограничений.

«Мы должны принимать это во внимание при установлении целевых показателей и определении темпов движения к ним», ‒ подчеркнул премьер. Путин поручил в течение трех месяцев скорректировать нацпроекты, а также подготовить проект указа о продлении сроков их достижения до 2030 г.

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11 июня председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин в интервью ТАСС рассказал, что правительство подготовит обновленные нацпроекты через два-три месяца. Он отметил, что власти могут добавить новые проекты и сократить часть прежних мер, а также пересмотреть их цели.

В мае Минфин предложил перераспределить расходы на финансирование нацпроектов за текущий год на приоритетные направления по поддержке экономики и социальной сферы в случае невозможности их использования из-за пандемии COVID-19.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных