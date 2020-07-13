Путин призвал расширить горизонт планирования нацпроектов

Президент также предложил скорректировать работу по нацпроектам с учетом «реальной ситуации и в России, и в глобальной экономике». Он подчеркнул необходимость более эффективно распределять возможности государства и маневрировать средствами. «В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, т. е. за 2024 г. И уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие», ‒ сказал Путин.