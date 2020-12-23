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Минздрав прекратил набор добровольцев для исследования вакцины «Спутник V»

Ведомости

Минздрав решил прекратить набор добровольцев для исследования вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства. 

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«Набор новых участников в исследование производиться не будет. Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени», — говорится в сообщении.

Таким образом, число участников пострегистрационного клинического исследования вакцины будет ограничено до числа фактически включенных в исследование добровольцев — более 31 тыс. человек. Наблюдение за ними продолжится в течение минимум шести месяцев, в том числе с сохранением группы плацебо. В Минздраве отметили, что аналогичные решения были приняты рядом зарубежных разработчиков вакцин.

Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планировалось привить 40 000 добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. В России также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».

Ранее по теме: Добровольцам на испытаниях «Спутник V» больше не будут вводить плацебо

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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