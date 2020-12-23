Минздрав прекратил набор добровольцев для исследования вакцины «Спутник V»
Минздрав решил прекратить набор добровольцев для исследования вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной центром им. Гамалеи, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
«Набор новых участников в исследование производиться не будет. Набранная группа участников исследований позволяет в полной мере исследовать профиль безопасности и профилактической эффективности вакцины на длительном промежутке времени», — говорится в сообщении.
Таким образом, число участников пострегистрационного клинического исследования вакцины будет ограничено до числа фактически включенных в исследование добровольцев — более 31 тыс. человек. Наблюдение за ними продолжится в течение минимум шести месяцев, в том числе с сохранением группы плацебо. В Минздраве отметили, что аналогичные решения были приняты рядом зарубежных разработчиков вакцин.
Вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная в НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, была зарегистрирована 11 августа. Это первая вакцина от коронавируса в мире. Производство препарата началось 15 августа, сейчас проходят его пострегистрационные испытания, в ходе которых планировалось привить 40 000 добровольцев. Эффективность «Спутника V» создатели оценили в более чем 95%. В России также зарегистрирована вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор».