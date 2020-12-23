Добровольцам на испытаниях «Спутник V» больше не будут вводить плацебо

«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор (добровольцев для введения плацебо — ред.) в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идёт, и плацебо это совсем не хорошо», — сказал Гинцбург в интервью агентству. Он также отметил, что многим из тех, кто в ходе испытаний получил плацебо, также поставили прививку настоящей вакциной.