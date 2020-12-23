Добровольцам на испытаниях «Спутник V» больше не будут вводить плацебо
Директор научного центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью «РИА Новости», что добровольцам на испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V» больше не будут вводить плацебо. По его словам, Минздрав разрешил поменять формат пострегистрационных исследований.
«Минздрав разрешил остановить, кажется, на вчерашний или на сегодняшний день, набор (добровольцев для введения плацебо — ред.) в связи с тем, что там все доказано, а пандемия идёт, и плацебо это совсем не хорошо», — сказал Гинцбург в интервью агентству. Он также отметил, что многим из тех, кто в ходе испытаний получил плацебо, также поставили прививку настоящей вакциной.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в центре им. Гамалеи. Эффективность вакцины «Спутник V» составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Ученые центра планируют запустить «лайт-версию» вакцины. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.