Юрист предупредил о новых запретах для курильщиков с 2021 года

В 2013 г. в России был введен запрет на курение в общественных местах. Запрет распространяется на учебные, культурные, спортивные и медучреждения, входы на вокзалы, в аэропорты, морские и речные порты — нельзя курить на расстоянии меньше 15 м. Полный запрет на курение действует на территории госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.