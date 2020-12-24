Юрист предупредил о новых запретах для курильщиков с 2021 года
В России в 2021 г. планируется ввести новые запреты на курение, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина. С 1 января вводится запрет на курение в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях.
Юрист отметил, что курить можно будет в местах, специально предназначенных для этого и обозначенных табличкой «Место для курения».
Также, согласно постановлению, запрещено курить на территории складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосов, объектов здравоохранения, образования, транспорта и торговли. Курить нельзя на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков. Редин добавил, что на таких объектах должны висеть таблички «Курение и пользование открытым огнем запрещено».
После вступления в силу закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» заметно сократилось число мужчин-курильщиков. Число случаев пассивного курения сократилось на 70%, добавил Редин.
В 2013 г. в России был введен запрет на курение в общественных местах. Запрет распространяется на учебные, культурные, спортивные и медучреждения, входы на вокзалы, в аэропорты, морские и речные порты — нельзя курить на расстоянии меньше 15 м. Полный запрет на курение действует на территории госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.