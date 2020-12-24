Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Юрист предупредил о новых запретах для курильщиков с 2021 года

Ведомости

В России в 2021 г. планируется ввести новые запреты на курение, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера юридической компании «Позиция права» Егора Редина. С 1 января вводится запрет на курение в медучреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях.

Юрист отметил, что курить можно будет в местах, специально предназначенных для этого и обозначенных табличкой «Место для курения». 

Также, согласно постановлению, запрещено курить на территории складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосов, объектов здравоохранения, образования, транспорта и торговли. Курить нельзя на объектах добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов, объектов производства взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков. Редин добавил, что на таких объектах должны висеть таблички «Курение и пользование открытым огнем запрещено». 

После вступления в силу закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» заметно сократилось число мужчин-курильщиков. Число случаев пассивного курения сократилось на 70%, добавил Редин.

В 2013 г. в России был введен запрет на курение в общественных местах. Запрет распространяется на учебные, культурные, спортивные и медучреждения, входы на вокзалы, в аэропорты, морские и речные порты — нельзя курить на расстоянии меньше 15 м. Полный запрет на курение действует на территории госорганов, детских площадок, пляжей, помещений соцслужб и рабочих мест, находящихся в помещении.

Ранее по теме: Началось голосование за «Персону года»
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных