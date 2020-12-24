Страны ЕС получат вакцину от коронавируса в конце декабря
Партии вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech скоро поступят во все 27 стран Евросоюза, говорится в аккаунте Еврокомиссии в Twitter.
«После тщательной упаковки партии недавно одобренной вакцины #COVID19 отправляются в 27 стран. Эти вакцины вскоре прибудут в пункт назначения для использования во время Дней вакцинации в ЕС 27, 28 и 29 декабря», — говорится в сообщении.
Регулятор ЕС одобрил использование вакцины на территории союза 21 декабря. В Twitter Еврокомиссии также говорится, что все страны-члены ЕС получат вакцину в одно время на одинаковых условиях.
Компании отчитывались, что по результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании, 12 декабря — в США. В этих странах началась массовая вакцинация населения от коронавируса/ Первыми получают прививки люди из групп риска, в том числе медики.