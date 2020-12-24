Страны ЕС получат вакцину от коронавируса в конце декабря

Компании отчитывались, что по результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании, 12 декабря — в США. В этих странах началась массовая вакцинация населения от коронавируса/ Первыми получают прививки люди из групп риска, в том числе медики.