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Страны ЕС получат вакцину от коронавируса в конце декабря

Ведомости

Партии вакцины от коронавируса американской компании Pfizer и немецкой BioNTech скоро поступят во все 27 стран Евросоюза, говорится в аккаунте Еврокомиссии в Twitter. 

«После тщательной упаковки партии недавно одобренной вакцины #COVID19 отправляются в 27 стран. Эти вакцины вскоре прибудут в пункт назначения для использования во время Дней вакцинации в ЕС 27, 28 и 29 декабря», — говорится в сообщении. 

Регулятор ЕС одобрил использование вакцины на территории союза 21 декабря. В Twitter Еврокомиссии также говорится, что все страны-члены ЕС получат вакцину в одно время на одинаковых условиях. 

Компании отчитывались, что по результатам третьего этапа испытаний вакцины ее эффективность оценивается в 95%. 2 декабря препарат BioNTech и Pfizer получил временное разрешение на использование своей вакцины в Великобритании, 12 декабря — в США. В этих странах началась массовая вакцинация населения от коронавируса/ Первыми получают прививки люди из групп риска, в том числе медики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных