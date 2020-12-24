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Минздрав оценил вклад алкоголя в мужскую смертность в 75%

Ведомости

Вклад потребления алкоголя в смертность мужчин составляет до 75%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе брифинга в правительстве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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«Вклад потребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%, а также кардиомиопатии, которые встречаются и у женского населения, вклад алкоголя может составлять также до 70% с лишним», — сказал Мурашко.  

Ранее Мурашко заявил, что около 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. По его словам, алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин.

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил, что употребление алкоголя, наркотиков и продукции с никотином увеличивает риск заражения коронавирусом.

Ранее по теме: Минздрав рассказал о влиянии алкоголя на вероятность заражения коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных