Минздрав оценил вклад алкоголя в мужскую смертность в 75%
Вклад потребления алкоголя в смертность мужчин составляет до 75%, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе брифинга в правительстве. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Вклад потребления алкоголя у мужчин в смертность составляет до 75%, а также кардиомиопатии, которые встречаются и у женского населения, вклад алкоголя может составлять также до 70% с лишним», — сказал Мурашко.
Ранее Мурашко заявил, что около 80% работающего населения России имеют более одного фактора риска развития неинфекционных заболеваний, среди них избыточное потребление алкоголя и табака, нерациональное питание и малоподвижный образ жизни. По его словам, алкоголь оказывает «колоссальное» влияние на население России, особенно на мужчин.
Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил, что употребление алкоголя, наркотиков и продукции с никотином увеличивает риск заражения коронавирусом.