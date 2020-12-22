Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Минздрав рассказал о влиянии алкоголя на вероятность заражения коронавирусом

Ведомости

Употребление алкоголя, наркотиков и продукции с никотином увеличивает риск заразиться коронавирусом, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн во время пресс-конференции в ТАСС.

Началось голосование за «Персону года»

Читатели могут сделать свой выбор до 25 декабря

«Я могу сказать совершенно определенно, что потребление алкоголя, наркотиков, потребление никотиносодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания», — сказал он.

По словам Брюна, люди, страдающие алкоголизмом, более тяжело переносят COVID-19. В своем выступлении он также указал на то, что 25% всех вызовов скорой помощи в мире связаны с последствиями от употребления спиртных напитков. 

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заразились более 77,5 млн жителей планеты. Наибольшая часть из них проживает в США — свыше 18 млн. В России вирус был обнаружен у 2 906 503, из которых 2 319 520 выздоровели, 51 912 умерли, 535 071 пациент болеет в настоящий момент.

Ранее по теме: Нарколог объяснил механизм влияния алкоголя на коронавирус

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных