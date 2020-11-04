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Нарколог объяснил механизм влияния алкоголя на коронавирус

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Употребление алкоголя при заражении коронавирусом может привести к тяжелой форме болезни, заявил врач-нарколог Руслан Исаев в интервью радио Sputnik.

«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни», — заявил Исаев. По его словам, дело не только в ослаблении иммунитета принимающего алкоголь человека, но и в том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении COVID-19, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям.

Он подчеркнул несовместимость этих лекарств с алкоголем, отметив, что прежде всего, речь идет об антибиотиках. «Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений», — пояснил врач. Кроме того, употребление алкоголя затрудняет действие препаратов, препятствующих образованию тромбов, — антикоагулянтов. «Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах», – добавил Исаев.

Ранее по теме: Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных