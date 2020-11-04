Нарколог объяснил механизм влияния алкоголя на коронавирус

«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни», — заявил Исаев. По его словам, дело не только в ослаблении иммунитета принимающего алкоголь человека, но и в том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении COVID-19, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям.