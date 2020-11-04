Нарколог объяснил механизм влияния алкоголя на коронавирус
Употребление алкоголя при заражении коронавирусом может привести к тяжелой форме болезни, заявил врач-нарколог Руслан Исаев в интервью радио Sputnik.
«Если человек болеет ковидом в легкой форме, то употребление алкоголя может перевести эту форму в среднее или тяжелое течение болезни», — заявил Исаев. По его словам, дело не только в ослаблении иммунитета принимающего алкоголь человека, но и в том, что смешение алкоголя с препаратами, которые применяются при лечении COVID-19, может привести к тяжелым осложнениям и последствиям.
Он подчеркнул несовместимость этих лекарств с алкоголем, отметив, что прежде всего, речь идет об антибиотиках. «Эти препараты сами по себе могут вызвать побочные эффекты, а алкоголь будет способствовать возникновению дополнительных осложнений», — пояснил врач. Кроме того, употребление алкоголя затрудняет действие препаратов, препятствующих образованию тромбов, — антикоагулянтов. «Из-за алкоголя, который повышает свертываемость крови, их нужно будет применять в больших количествах», – добавил Исаев.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголя.