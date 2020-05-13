Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии
Россияне во время режима самоизоляции из-за распространения коронавируса стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «В этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», – констатировал он на заседании Госдумы (цитата по ТАСС).
Мурашко предложил поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. «Путь к сокращению смертности, заболеваемости – именно путь сокращения потребления алкоголя», – добавил министр.
После того как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим, некоторые главы регионов стали вводить ограничения и запреты на продажу алкоголя, опасаясь роста чрезмерного потребления алкоголя россиянами. В Забайкальском крае был введен запрет на продажу, в Кемеровской области закрыли алкомаркеты и точки по продаже разливного пива. Ограничения, касающиеся времени продажи алкоголя, также ввели Пермский край, Башкирия, Карелия и Хакасия.
В свою очередь Минпромторг призывал не ограничивать продажу алкогольных напитков, опасаясь роста доли нелегальной продукции на рынке и социальной напряженности.