Минздрав: россияне стали чаще умирать от алкоголя во время пандемии

После того как президент Владимир Путин объявил апрель нерабочим, некоторые главы регионов стали вводить ограничения и запреты на продажу алкоголя, опасаясь роста чрезмерного потребления алкоголя россиянами. В Забайкальском крае был введен запрет на продажу, в Кемеровской области закрыли алкомаркеты и точки по продаже разливного пива. Ограничения, касающиеся времени продажи алкоголя, также ввели Пермский край, Башкирия, Карелия и Хакасия.