Умер перешедший на советскую сторону разведчик Джордж Блейк
Бывший разведчик британской MI-6, перешедший по собственным убеждениям на советскую сторону, Джордж Блейк умер на 99-м году жизни, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу СВР.
«Сегодня не стало легендарного разведчика, полковника СВР России в отставке Джорджа Блейка. Он искренне любил нашу страну, восхищался подвигом народа в Великой Отечественной войне», — рассказали в ведомстве.
Блейк родился в 1922 г. в Роттердаме, поступил на службу в MI-6, однако перешел на советскую сторону по собственным убеждениям. Более 20 лет работал на советскую разведку, позднее был разоблачен. Был осужден на 42 года за шпионаж, однако смог организовать свой побег и уехать в Москву.