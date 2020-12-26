Путин назвал неоценимым вклад разведчика Блейка в сохранение мира на планете
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося сегодня разведчика Джорджа Блейка, служившего в MI-6 и перешедшего по собственным убеждениям на советскую сторону, отметив его вклад в сохранение мира на планете.
«Полковник Блейк был блестящим профессионалом – особой жизненной закалки и мужества. За годы трудной, напряженной работы он внёс поистине неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета, сохранение мира на планете», — приводятся его слова на сайте Кремля.
О смерти Блейка на 99-м году жизни сегодня сообщила пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) России. Как рассказал начальник пресс-бюро СВР Сергей Иванов «Российской газете», у Блейка внезапно поднялось давление. Прибывшим вскоре медикам удалось нормализовать давление, однако Блейк снова почувствовал себя плохо и скончался.
Блейк родился в 1922 г. в Роттердаме, поступил на службу в MI-6, однако перешел на советскую сторону по собственным убеждениям. Более 20 лет работал на советскую разведку, позднее был разоблачен. Был осужден на 42 года за шпионаж, однако смог организовать свой побег и уехать в Москву.