Путин назвал неоценимым вклад разведчика Блейка в сохранение мира на планете

Блейк родился в 1922 г. в Роттердаме, поступил на службу в MI-6, однако перешел на советскую сторону по собственным убеждениям. Более 20 лет работал на советскую разведку, позднее был разоблачен. Был осужден на 42 года за шпионаж, однако смог организовать свой побег и уехать в Москву.