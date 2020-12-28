В Минобрнауки признали снижение качества образования на дистанционке

«Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость», — сказал Фальков.