В Минобрнауки признали снижение качества образования на дистанционке
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков признал, что качество дистанционного образования в вузах хуже очного, сообщили «РИА Новости».
«Да, качество удаленного образования отличается от качества очного образования, если оперировать большими цифрами, потому что в целом оно хуже. Потому что одно дело, когда мы с вами общаемся вживую, а другое дело, когда по телевизору. Но это вынужденная необходимость», — сказал Фальков.
Министр рассказал, что после перехода на дистанционное обучение оно не стало заочным. Фальков пояснил, что основное отличие этих двух форм обучения состоит в количестве часов работы преподавателя со студентами. »Технология поменялась, а труд, который вынужден потратить преподаватель, его меньше-то труда не стало», — отметил Фальков.
11 ноября Минобрнауки выпустило приказ о переводе своих подведомственных вузов в Москве и Санкт-Петербурге на удаленку с 13 ноября 2020 г. по 6 февраля 2021 г. Меры были приняты с целью снижения рисков распространения коронавируса.