Более половины родителей заявили об отставании детей от школьной программы
Руководство школ с родителями не согласилось. По мнению 47% директоров, ученики минимально отстают от программы. 22% руководителей заявили, что в их школах отставания от программы нет. В исследовании отмечается, что среди родителей на минимальное отставание детей по учебе рассчитывают только 29% опрошенных.
На вопрос о причинах отставания школьников, директора и родители также ответили по-разному. Около 40% руководителей школ рассказали, что каждый год после летних каникул происходит небольшое снижение результатов детей по учебе. С таким заявлением согласились 11% родителей. 54% опрошенных считают, что причиной отставания школьников от программы стало дистанционное обучение весной, которое стало причиной провала в знаниях.
Аналитики отметили, что, по данным исследования, большинство школ — 72% — не переходили на дистанционное обучение осенью. Карантин в основном объявляли в школах крупных городов. В 20,4% школ на карантин из-за коронавируса отправляли только те классы, где были выявлены случаи COVID-19. Полностью закрывали на карантин около 7% школ. Среди родителей 51% респондентов сообщил, что их дети продолжали ходить в школу осенью, остальные рассказали, что школьников переводили на дистанционку по классам или всей школой.
В середине марта 2020 года все школы перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Период проведения ЕГЭ несколько раз переносился. Экзамены прошли в июле и августе, их сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы. ОГЭ для 9 классов был отменен. С сентября учеба в школах возобновилась в очном режиме.
В Москве с 5 по 19 октября были объявлены каникулы. Затем ученики с 1 по 5 класс продолжили учиться очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение.