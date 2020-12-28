Более половины родителей заявили об отставании детей от школьной программы

Аналитики отметили, что, по данным исследования, большинство школ — 72% — не переходили на дистанционное обучение осенью. Карантин в основном объявляли в школах крупных городов. В 20,4% школ на карантин из-за коронавируса отправляли только те классы, где были выявлены случаи COVID-19. Полностью закрывали на карантин около 7% школ. Среди родителей 51% респондентов сообщил, что их дети продолжали ходить в школу осенью, остальные рассказали, что школьников переводили на дистанционку по классам или всей школой.