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Более половины родителей заявили об отставании детей от школьной программы

Ведомости

Более половины родителей школьников (53%) заявили о беспрецедентном отставании детей от школьной программы, сообщил РБК со ссылкой на исследование группы сервисов «Актион Образование». В опросе приняли участие около 1,4 тыс. родителей и 1,6 тыс. директоров школ и их заместителей из 65 регионов. 

Руководство школ с родителями не согласилось. По мнению 47% директоров, ученики минимально отстают от программы. 22% руководителей заявили, что в их школах отставания от программы нет. В исследовании отмечается, что среди родителей на минимальное отставание детей по учебе рассчитывают только 29% опрошенных.

На вопрос о причинах отставания школьников, директора и родители также ответили по-разному. Около 40% руководителей школ рассказали, что каждый год после летних каникул происходит небольшое снижение результатов детей по учебе. С таким заявлением согласились 11% родителей. 54% опрошенных считают, что причиной отставания школьников от программы стало дистанционное обучение весной, которое стало причиной провала в знаниях. 

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Аналитики отметили, что, по данным исследования, большинство школ — 72% — не переходили на дистанционное обучение осенью. Карантин в основном объявляли в школах крупных городов. В 20,4% школ на карантин из-за коронавируса отправляли только те классы, где были выявлены случаи COVID-19. Полностью закрывали на карантин около 7% школ. Среди родителей 51% респондентов сообщил, что их дети продолжали ходить в школу осенью, остальные рассказали, что школьников переводили на дистанционку по классам или всей школой. 

В середине марта 2020 года все школы перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Период проведения ЕГЭ несколько раз переносился. Экзамены прошли в июле и августе, их сдавали только те выпускники, которые планировали поступать в вузы. ОГЭ для 9 классов был отменен. С сентября учеба в школах возобновилась в очном режиме.

В Москве с 5 по 19 октября были объявлены каникулы. Затем ученики с 1 по 5 класс продолжили учиться очно, школьники с 6 по 11 класс перешли на дистанционное обучение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных