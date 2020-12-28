КС признал законным ограничение россиян в передвижении из-за COVID-19

КС проверял постановление Воробьева по запросу Протвинского городского суда Московской области. Поводом для этого стал протокол об административном правонарушении, составленный 24 апреля 2020 г. в отношении гражданина, который в этот же день в нарушение запрета покинул место проживания и находился в общественном месте города Протвино.