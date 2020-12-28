Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

КС признал законным ограничение россиян в передвижении из-за COVID-19

Ведомости

Конституционный суд (КС) России признал не противоречащим основному закону страны постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева, накладывающее на людей ограничения в передвижении в связи с введением режима повышенной готовности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.

Конституционный суд подчеркнул, что действия властей призваны обеспечить справедливый баланс между необходимостью защиты жизни и здоровья населения в условиях пандемии с одной стороны и правом на свободу передвижения — с другой.

Ранее по теме: Путин заявил об отсутствии планов вводить локдаун в России

КС проверял постановление Воробьева по запросу Протвинского городского суда Московской области. Поводом для этого стал протокол об административном правонарушении, составленный 24 апреля 2020 г. в отношении гражданина, который в этот же день в нарушение запрета покинул место проживания и находился в общественном месте города Протвино.

Ограничительные меры были введены в Подмосковье в марте в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Власти рекомендовали ограничить передвижение по улицам, не посещать общественные места и работать дистанционно.

На сегодняшний день число граждан, заразившихся коронавирусом, составляет 3 078 035. Из них у 27 787 человек вирус был выявлен в течение последних суток. Выздоровело 2 471 309 пациентов, умерло 55 265. В активной стадии заболевания находятся 551 461.

Подмосковье является третьим после Москвы и Санкт-Петербурга регионом России по числу заразившихся. Их общее количество составляет 150 688. При этом выздоровело 107 962 пациента, 2832 человека скончалось.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных