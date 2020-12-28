КС признал законным ограничение россиян в передвижении из-за COVID-19
Конституционный суд (КС) России признал не противоречащим основному закону страны постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева, накладывающее на людей ограничения в передвижении в связи с введением режима повышенной готовности на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на сайте суда.
Конституционный суд подчеркнул, что действия властей призваны обеспечить справедливый баланс между необходимостью защиты жизни и здоровья населения в условиях пандемии с одной стороны и правом на свободу передвижения — с другой.
КС проверял постановление Воробьева по запросу Протвинского городского суда Московской области. Поводом для этого стал протокол об административном правонарушении, составленный 24 апреля 2020 г. в отношении гражданина, который в этот же день в нарушение запрета покинул место проживания и находился в общественном месте города Протвино.
Ограничительные меры были введены в Подмосковье в марте в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции. Власти рекомендовали ограничить передвижение по улицам, не посещать общественные места и работать дистанционно.
На сегодняшний день число граждан, заразившихся коронавирусом, составляет 3 078 035. Из них у 27 787 человек вирус был выявлен в течение последних суток. Выздоровело 2 471 309 пациентов, умерло 55 265. В активной стадии заболевания находятся 551 461.
Подмосковье является третьим после Москвы и Санкт-Петербурга регионом России по числу заразившихся. Их общее количество составляет 150 688. При этом выздоровело 107 962 пациента, 2832 человека скончалось.