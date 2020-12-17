Путин заявил об отсутствии планов вводить локдаун в России
Вводить локдаун в России из-за коронавируса не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами после ежегодной пресс-конференции, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Локдаун мы не планируем», — сказал Путин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что в России не планируется вводить локдаун из-за распространения коронавируса. Песков пояснял, что главы регионов могут вводить ограничения, исходя из ситуации с коронавирусом на территории субъекта.
По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 28 214 новых случаев коронавируса, 26 440 человек выздоровели, 587 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев COVID-19 и 49 151 летальных исходов.