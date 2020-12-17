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Путин заявил об отсутствии планов вводить локдаун в России

Ведомости

Вводить локдаун в России из-за коронавируса не планируется, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами после ежегодной пресс-конференции, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Локдаун мы не планируем», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что в России не планируется вводить локдаун из-за распространения коронавируса. Песков пояснял, что главы регионов могут вводить ограничения, исходя из ситуации с коронавирусом на территории субъекта. 

По данным оперативного штаба, в России за последние сутки выявили 28 214 новых случаев коронавируса, 26 440 человек выздоровели, 587 скончались. Всего в стране зарегистрировано более 2,7 млн случаев COVID-19 и 49 151 летальных исходов.

Ранее по теме: Собянин не увидел необходимости вводить локдаун в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных