Путин заявил об отсутствии планов вводить локдаун в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее неоднократно заявлял, что в России не планируется вводить локдаун из-за распространения коронавируса. Песков пояснял, что главы регионов могут вводить ограничения, исходя из ситуации с коронавирусом на территории субъекта.