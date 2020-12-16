Собянин не увидел необходимости вводить локдаун в Москве

Ранее мэр Москвы заявил, что большинство ограничений в городе будут сняты после вакцинации, которая станет доступна для большинства москвичей в течение нескольких недель. Вакцинация групп риска в столице уже идет: прививки в ближайшее время получат учителя, врачи, полицейские, работники торговли, сферы услуг, культуры и сотрудники МФЦ.