Собянин не увидел необходимости вводить локдаун в Москве
Необходимости вводить локдаун в Москве нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме. Трансляция заседания велась на YouTube-канале городского заксобрания.
«Работают все звенья медицинской системы: скорая, стационарная, амбулаторная помощь. В этих условиях нам нет необходимости вводить локдауны, закрывать целые сектора экономики», — сказал Собянин. По его словам, жесткие запретительные меры могут обрушить экономику, доходы москвичей и нарушить нормальную социальную жизнь города.
«Я надеюсь, пандемия пойдет на спад, и как минимум показатели роста заболеваемости должны стабилизироваться. Но даже если этого не произойдет, мы справимся без введения крайних мер», — заверил Собянин.
Ранее мэр Москвы заявил, что большинство ограничений в городе будут сняты после вакцинации, которая станет доступна для большинства москвичей в течение нескольких недель. Вакцинация групп риска в столице уже идет: прививки в ближайшее время получат учителя, врачи, полицейские, работники торговли, сферы услуг, культуры и сотрудники МФЦ.
По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 5028 новых случаев коронавируса, 5571 человек выздоровел, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано 708 530 случаев COVID-19 и 10 095 летальных исходов.
Из-за рисков распорстранения коронавируса в столице действуют ограничения на работу ночных клубов и баров, студенты перешли на дистанционное обучение, а также приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров. Кроме того, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.