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Собянин не увидел необходимости вводить локдаун в Москве

Ведомости

Необходимости вводить локдаун в Москве нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин, выступая в Мосгордуме. Трансляция заседания велась на YouTube-канале городского заксобрания.

«Работают все звенья медицинской системы: скорая, стационарная, амбулаторная помощь. В этих условиях нам нет необходимости вводить локдауны, закрывать целые сектора экономики», — сказал Собянин. По его словам, жесткие запретительные меры могут обрушить экономику, доходы москвичей и нарушить нормальную социальную жизнь города.

«Я надеюсь, пандемия пойдет на спад, и как минимум показатели роста заболеваемости должны стабилизироваться. Но даже если этого не произойдет, мы справимся без введения крайних мер», — заверил Собянин.

Ранее мэр Москвы заявил, что большинство ограничений в городе будут сняты после вакцинации, которая станет доступна для большинства москвичей в течение нескольких недель. Вакцинация групп риска в столице уже идет: прививки в ближайшее время получат учителя, врачи, полицейские, работники торговли, сферы услуг, культуры и сотрудники МФЦ.

По данным оперативного штаба, в Москве за сутки выявили 5028 новых случаев коронавируса, 5571 человек выздоровел, 73 скончались. Всего в городе зарегистрировано 708 530 случаев COVID-19 и 10 095 летальных исходов.

Из-за рисков распорстранения коронавируса в столице действуют ограничения на работу ночных клубов и баров, студенты перешли на дистанционное обучение, а также приостановлен льготный проезд для школьников и пенсионеров. Кроме того, в Москве и Московской области действует строгий масочный режим.

Ранее по теме: Собянин заявил о возвращении москвичей к нормальной жизни после вакцинации

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных